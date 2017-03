Actualidade

Dez pessoas morreram e outras 38 ficaram feridas quando um autocarro de passageiros colidiu com um camião carregado com cimento no sudoeste da China, noticia hoje a imprensa estatal.

A colisão entre as duas viaturas, ocorrida na quinta-feira na província de Yunnan, próxima da fronteira com a Birmânia, levou o autocarro a tombar, enquanto o camião capotou para fora da estrada, segundo a agência oficial chinesa Xinhua.

Nove pessoas morreram no local, enquanto uma outra vítima acabou por falecer no hospital.