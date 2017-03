Actualidade

O cultivo de ópio no estado de Shan, no leste da Birmânia, concentra-se em zonas fora de controlo do Governo e que têm sido palco de confrontos entre o exército e guerrilhas, informaram hoje as Nações Unidas.

A Agência das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC, na sigla em inglês) indicou, num novo relatório, que um governo estável e boas condições de segurança têm um "considerável impacto" na decisão de cultivar a papoila do ópio.

O estudo analisou 591 aldeias de 39 municípios e descobriu que 88% das que se encontram fora do controlo governamental cultivam ópio, contra 76% nas zonas com presença das autoridades governamentais.