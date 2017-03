Actualidade

As autoridades da Malásia libertaram hoje o norte-coreano detido após a morte, em 13 de fevereiro, de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e iniciaram os procedimentos para o deportar.

Ri Jong Chol, de 47 anos, deixou hoje de manhã a esquadra, onde se encontrava sob custódia policial, em Kuala Lumpur.

O norte-coreano foi transferido para a sede do Departamento de Imigração da Malásia que prevê deportá-lo ainda hoje por não ter documentos em situação regular, de acordo com o jornal New Straits Times.