Actualidade

O primeiro Presidente da República, que morreu há 100 anos, foi um homem de "altos valores éticos" que pagou para viver no Palácio de Belém, disse o diretor do Museu da Horta, Açores, de onde era natural Manuel de Arriaga.

"A sua própria residência oficial é um arrendamento que fez do seu bolso, primeiro ao Palácio do Manteigueiro, no Chiado, onde hoje é o Ministério da Economia", afirmou Luís Meneses, explicando que, a partir de 1912, Manuel de Arriaga pagou mensalmente ao Ministério das Finanças "100 mil réis" pela renda no Palácio de Belém, em Lisboa.

Manuel José de Arriaga Brum da Silveira (Horta, 1840 - Lisboa, 1917) foi o primeiro presidente da República de Portugal, tendo sido eleito com 121 votos, mais 35 do que Bernardino Machado, um dos principais adversários, a 24 de agosto de 1911, segundo a página na Internet da Presidência da República.