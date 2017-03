Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o PSI20, o índice de referência, a cair 0,18%, para os 4.699,90 pontos.

Na quinta-feira, o PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, encerrou com uma ligeira subida de 0,01% para 4.708,57 pontos, num dia misto nos mercados europeus.

Das 17 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, sete desceram e uma ficou inalterada. Os ganhos foram liderados pela Caixa Económica Montepio Geral (+2,82%), mas foram as cotadas do setor da energia que mais se destacaram, com subidas na REN, EDP Renováveis, EDP e Galp.