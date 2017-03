Actualidade

O investimento direto estrangeiro em Angola caiu quase dez mil milhões de euros de 2014 para 2015, fruto da crise provocada pela quebra nas receitas petrolíferas, segundo um relatório do banco central a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o relatório da balança de pagamentos do Banco Nacional de Angola (BNA), agora concluído, o investimento direto líquido estrangeiro "foi deficitário" e situou-se em 8.235 milhões de dólares (7.817 milhões de euros) em 2015, contra o saldo superavitário de 2.331 milhões de dólares (2.212 milhões de euros) do período homólogo de 2014.

Este resultado, diferença entre entradas e saídas de investimento estrangeiro, representou, globalmente, uma "degradação" de 10.566 milhões de dólares (9,9 mil milhões de euros).