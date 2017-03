Futebol

Os bilhetes para o encontro particular entre as seleções de futebol de Portugal e da Suécia, cuja receita reverterá na totalidade para ações de solidariedade social, são hoje colocados à venda.

De acordo com uma nota divulgada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), "a venda decorrerá exclusivamente nas bilheteiras do Estádio do Marítimo", que em 28 de março vai ser palco do encontro, o primeiro de Cristiano Ronaldo na Madeira com a camisola da seleção.

Metade da receita do jogo reverte para os bombeiros da região autónoma da Madeira, sendo a outra metade distribuída pelo Marítimo e pela Associação de Futebol da Madeira.