Actualidade

O presidente da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, Afonso Dhlakama, manifestou hoje em Maputo confiança na resolução dos contenciosos que ameaçam constantemente a paz em Moçambique, elogiando o empenho do Presidente da República, Filipe Nyusi.

"Acredito que desta vez [teremos um acordo duradouro], da maneira como falo com o Presidente da República, ele também diz que está apostado para acabar com todos os pendentes", declarou Afonso Dhlakama, falando, por telefone, a partir do distrito de Gorongosa, província de Sofala, centro de Moçambique, onde se encontra refugiado, para um grupo de jornalistas reunidos na sede da Renamo em Maputo.

Insistindo que as "confusões no país vão cessar", Dhlakama recordou que assinou o Acordo Geral de Paz em 1992 com o então Presidente moçambicano, Joãquim Chissano, e o Acordo de Cessação das Hostilidades Militares em 2014, com Armando Guebuza, na altura também chefe de Estado, mas o país não conseguiu viver em paz plena.