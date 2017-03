sugestões

A partir de 5 de março, 17 Centros Comerciais da Sonae Sierra de norte a sul do País exibem gratuitamente filmes ao domingo, sempre às 11h (às 19h, no caso do ArrábidaShopping). Ao longo do ano vão ser exibidos filmes da atualidade, incluindo Cegonhas 2D, 12 Anos Escravo, Capitão América e Avengers – Age of Ultron.