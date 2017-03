gastronomia

O Street Fest Martim Moniz volta ao Mercado de Fusão, este sábado e domingo, e vai passar a marcar lugar no primeiro fim de semana de cada mês, de março a junho, com muito sabor, ritmo e boa energia.

A singularidade do Street Fest do Martim Moniz aposta em vários conceitos de comida e mercado urbano com a batida sonora dos Dj´s Dady Dread, Dj Azza, Dj Rycardo e DJ Lucky para garantir animação, ritmo e disposição para desfrutar de uma tarde diferente.

Conte com projectos de excelência como Trinkaki – Hamburgueria Premium, a Fritaria - com as maravilhosas batatas doces fritas, as pataniscas e as petingas, a PizzaRua, com deliciosas pizzas artesanais, a Creparia, deliciosos crepes recheados e a mais recente aposta Mr Jaune com cozinha vegetariana, vega e tradicional da Amèrica do Sul e Ásia.

Projetos como Fiesta Mexicana, com os seus burritos e quesadillas, o La Boca com carne argentina e suculenta, Pure Leaf, o verdadeiro e genuíno chá aromatizado com hortelã ou fruta, Legend Hot Dog que dispensa apresentações, Bar MEXE com cokctails ou o fabuloso Bolo do Caco, amassado ao vivo e a cores são mais algumas das inúmeras sugestões para o fazer sair de casa.

O Street Fest Martim Moniz conta ainda com feira de artesanato urbano, mercearias do mundo, roupa vintage, artigos em segunda mão, produtos artesanais, biológicos e muito mais.

As portas do Street fest abrem das 12h às 22h dos dias 4 e 5 de março e a entrada é gratuita.