teatro

O texto vencedor do Grande Prémio de Teatro Português SPAutores/Teatro Aberto 2015 é levado à cena numa co-produção entre o Teatro Aberto e a Companhia Mascarenhas-Martins. Com encenação de Levi Martins e Maria Mascarenhas a peça conta com as interpretações de Cleia Almeida, Eurico Lopes e Tomás Alves.

Ana e Jaime conhecem-se há mais de dez anos. Amam-se mas não estão juntos. As suas vidas não combinam, não encaixam. Tentam então matar o amor. Sem amor as suas vidas tornar-se-iam certamente mais eficientes, mais adequadas às exigências do quotidiano. Porém, entre viagens, trabalho, contas por pagar, rendas, recordações, encontros e desencontros, o que sentem um pelo outro teima em voltar a despontar.

Horário: de quarta a sábado, às 21h30 e domingo, às 16h

Preço: €7,5 a €15