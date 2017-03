Actualidade

O projeto Leiria Centro Exportador, promovido pela AAPI - Associação de Ação para Internacionalização, que decorre no dia 17, pretende possibilitar a internacionalização e a promoção de negócios a empresas de vários setores da região.

A primeira edição do evento, apresentado hoje no Mercado de Sant'Ana, em Leiria, onde se irá realizar, conta com a presença de "cerca de 23 países representados por 20 câmaras do comércio de quatro continentes", anunciou o presidente da AAPI, Nuno Morgado.

Segundo o responsável, a participação de várias entidades relacionadas com o processo de internacionalização irão permitir, "num só dia e no mesmo local", fornecer "informações úteis" para a realização de negócios no futuro, ao mesmo tempo que se poderão "iniciar negócios" neste dia.