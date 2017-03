Teatro

Aos 40 anos de atividade, o Trigo Limpo Teatro ACERT muda-se hoje para Lisboa, com 4 peças na bagagem.

«Um tributo ao público, aos grupos artísticos e a todos quantos, em Lisboa, têm Tondela e a ACERT como placa giratória de afetos culturais». Este é um dos motes da digressão do Trigo Limpo Teatro ACERT, que aos 40 anos de actividade vem fazer um brinde ao teatro com a capital. A companhia acampa teatralmente em Lisboa, para presentear com 4 das suas criações, em organizações artísticas parceiras de acolhimento.

O primeiro espetáculo a ser apresentado é "Em Memória ou a Vida Inteira Dentro de Mim", com texto de Vergílio Ferreira, hoje, amanhã e dia 5 de março, às 21h30, no espaço Escola de Mulheres (Clube Estefânia).

Nos dias 8 e 9 de março, às 21h30, é apresentada na Livraria Ferin, a peça "20 Dizer", que também vai subir ao palco do Teatro Cinearte (A Barraca), a 11 de março, às 22h30.

Por sua vez, o Teatro Meridional recebe a produção E Agora?, nos dias 15, 16 e 17 de março, às 21h30.

Por fim, já em maio (de 10 a 14), às 21h30, descubra "A Ilha Desconhecida", no Teatro da Comuna.

A partir de maio, o Trigo Limpo Teatro ACERT prossegue uma permanente digressão pelo País até setembro, tendo apresentações em todos os fins de semana no território Viseu Dão Lafões e noutras localidades.