exposição

A iniciativa visa promover a prática desportiva, numa altura em que a cidade concorre a Capital Europeia do Desporto.

A mostra é fruto de uma parceria com o Museu Nacional da Imprensa e conta com as caricaturas vencedoras do festival internacional PortoCartoon. Patente até 31 de março, pode ser visitada de segunda a sábado das 10h às 18h.

Na mesma ocasião, serão realizadas, no espaço exterior da biblioteca, atividades lúdico-desportivas promovidas por coletividades locais e inseridas na ação "Marvila em Força", como provas de atletismo, passeio de bicicleta, aulas de zumba, dança e capoeira, entre outras.