Cultura

Durante um mês, a iniciativa Lisboa por Dentro vai convidar lisboetas e curiosos a entrar na intimidade da cidade, abrindo portas a espaços emblemáticos e pouco acessíveis. Atreva-se a ver uma Lisboa diferente da que conhece habitualmente.

A Sala de Sessões Públicas da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, será palco de um jogo teatral, o Mercado de Santa Clara vai receber danças e cantares tradicionais portuguesas e, no dia 5 de março, o Teatro Maria Matos vai convidar as crianças a descobrirem os seus bastidores.

No Dia Internacional da mulher, que se comemora a 8 de março, o renovado Cine-Teatro Capitólio do Parque Mayer abre as suas portas a partir das 18h30, para o lançamento da coleção de livros infantis Antiprincesas, que contam a história de Violeta Parra, a estreia nacional de uma curta-metragem sobre a vida da artista chilena e a atuação da cantora, compositora e instrumentista brasileira Mallu Magalhães.

No ano do seu centenário, Violeta Parra será ainda recordada nas manhãs da rádio Antena 1, numa reinvenção do programa transmitido na rádio chilena dos anos 50. este programa vai para o ar semanalmente, ao longo de um mês, e conta com a atuação ao vivo das cantoras Aline Frazão, Lula Pena, Mísia, Rita Redshoes e Señoritas (Mitó Mendes e Sandra Baptista).

A programação do Lisboa por Dentro desvenda ainda uma faceta mais introspetiva e até clandestina da cidade, descendo até ao seu subsolo em visitas guiadas na Galeria Técnica do Parque das Nações, do Reservatório Patriarcal (no Jardim do Príncipe Real) à Rua do Século e nas Galerias Romanas da Rua da Prata.

Pode também escolher percorrer locais normalmente vedados no Aeroporto Humberto Delgado, na capital portuguesa.