Europeu atletismo

Patrícia Mamona e Susana Costa, as duas portuguesas em prova no triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta, qualificaram-se hoje para a final e voltam a competir em Belgrado no sábado à tarde.

Atual campeã europeia absoluta, Patricia Mamona foi sétima e primeira repescada para a final, com 14,03 metros, enquanto Susana Costa foi a oitava posicionada, fechando o grupo de finalistas com 13,97, um novo recorde pessoal 'indoor' para esta atleta.

A qualificação do triplo salto feminino, com 18 atletas em ação, teve um nível bastante elevado, com seis atletas a atingir a marca de apuramento direto, a 14,05.