teatro

O Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha (NACO) está a preparar para sábado o arranque do Festival de Teatro Amador do concelho de Carregal do Sal, que propõe espetáculos apresentados por grupos de diversos pontos do país.

De acordo com o presidente da direção do NACO, José Manuel Figueiredo, o Festival de Teatro Amador intitula-se "Depois das Nove", numa clara alusão à realidade dos que se dedicam ao teatro depois de cumprirem o dia de trabalho nas suas atividades profissionais.

"Temos um festival de teatro profissional, 'O Palco para Dois ou Menos', mas como temos o grupo de teatro amador, que sai regularmente e percorre o país, achámos que era uma maneira engraçada de retribuir as nossas idas a determinados sítios, com a organização de um festival de teatro amador", justificou.