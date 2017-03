Desporto

O treinador do Nacional, Predrag Jokanovic, salientou hoje que os insulares precisam de pontuar no jogo de sábado, frente ao FC Porto, no Dragão, para a 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Vamos procurar trazer três pontos ou, pelo menos, um e temos também de tentar fazer um bom jogo, dignificar a camisola e mostrar que não estamos 'mortos' e que vamos lutar até final", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre equipas em pontos inversos na classificação.

Jokanovic admitiu que preferia defrontar outro adversário neste momento, até porque o FC Porto está "na melhor fase da época" e que tem demonstrado ser um "verdadeiro candidato ao título".