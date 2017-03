Actualidade

O Sporting de Braga, clube treinado por Jorge Simão, negou hoje qualquer interesse na contratação do treinador italiano de futebol Genaro Gattuso para a próxima época.

No final da conferência de imprensa de Jorge Simão de antevisão à receção de sábado ao Arouca, fonte oficial do clube garantiu que Gattuso "não será treinador do Sporting de Braga na próxima época".

Desafiado a comentar as notícias que chegaram da imprensa italiana, Jorge Simão achou "perfeitamente normal esse tipo de notícias", face à atual crise de resultados do clube bracarense.