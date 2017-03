Desporto

O FC Porto cumpriu hoje o último treino antes da receção de sábado ao Nacional, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, ainda sem Herrera e Corona, que efetuaram tratamento às respetivas lesões e trabalho de ginásio.

De acordo com o sítio dos 'dragões', os mexicanos Herrera, suturado há uma semana com 17 pontos a duas feridas no pé esquerdo, e Corona, que sofreu no domingo uma entorse traumática, prosseguem o tratamento às respetivas lesões e voltaram a ser os únicos ausentes da sessão orientada pelo treinador Nuno Espirito Santo.

O FC Porto, segundo classificado, a um ponto do líder Benfica, recebe o Nacional, 17.º e penúltimo classificado, apenas com mais um ponto do que o lanterna-vermelha Tondela, pelas 18:15 de sábado, no Estádio do Dragão, em jogo a dirigir pelo árbitro Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal.