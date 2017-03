Offshore

O ex-diretor-geral do Fisco António Brigas Afonso afirmou hoje que nunca recebeu qualquer orientação política sobre o tratamento inspetivo de transferências para 'offshore' nos nove meses que esteve à frente da Autoridade Tributária.

"A grande prioridade do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais [Paulo Núncio] era o 'e-fatura' e quanto a estas transferências para as 'offshore', [esse tema] nunca foi abordado comigo e com o secretário de Estado. Essa questão nunca foi especificamente abordada, que me recorde", disse hoje no parlamento Brigas Afonso.

Ao deputado do PSD Duarte Pacheco, que questionou o anterior diretor-geral sobre se recebeu alguma orientação política para que fosse dado um menor controlo inspetivo a estas transferências, Brigas Afonso respondeu que não.