A autoridade de gestão do programa Norte 2020 anunciou hoje a abertura de um concurso de 7,5 milhões de euros de fundos comunitários destinados a apoiar projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico da região.

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), gestora do Norte 2020, este apoio "está direcionado quer a instituições de ensino superior quer a empresas desde que inseridas em projetos liderados por entidades não empresariais do sistema I&I [investigação e inovação], no âmbito de uma colaboração efetiva".

O aviso para "Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT)" está aberto até 17 de maio e "destina-se a aumentar a produção científica e tecnológica de qualidade reconhecida internacionalmente em domínios estratégicos alinhados com a estratégia de I&I para uma especialização inteligente".