O resultado líquido do polaco Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, subiu 28,3% para 160,3 milhões de euros em 2016, o valor mais elevado da sua história, informou hoje o banco liderado por Nuno Amado.

"O resultado líquido, excluindo o novo imposto sobre o setor bancário e 'one-offs' [questões irrepetíveis] (operação Visa e provisões registadas no segundo trimestre) ascendeu a 158,8 milhões de euros, um aumento de 4,1% em comparação com o resultado líquido recorrente de 2015, excluindo as imparidades 'on-offs' registadas no quarto trimestre de 2015", lê-se no comunicado enviado pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O BCP apontou também para o "expressivo impacto do novo imposto sobre o setor bancário em 2016", que afetou os resultados do Bank Millennium em 39,8 milhões de euros, fiscalmente não dedutíveis.