Actualidade

O líder do PSD/Açores anunciou hoje que o partido vai votar contra o Plano e Orçamento 2017, por considerar que as propostas do Governo Regional socialista são "mais do mesmo", e tenciona apresentar medidas alternativas em diferentes áreas.

"O PSD não se revê nos documentos orçamentais que estão no Plano e Orçamento 2017, nem nas Orientações de Médio Prazo apresentadas pelo Governo Regional socialista e, por isso, vamos votar contra estes documentos", afirmou Duarte Freitas, numa conferência de imprensa em Ponta Delgada, acrescentando que o partido tem outras opções, que colocam "o desenvolvimento dos Açores acima do mero exercício de manutenção do poder".

No final de três dias de jornadas parlamentares, na ilha de São Miguel, o líder e deputado regional social-democrata considerou que os documentos orçamentais apresentados pelo executivo açoriano "copiam orçamentos anteriores e só têm levado ao aumento da pobreza nas ilhas".