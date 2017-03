Actualidade

O treinador da equipa de futebol do Benfica alertou hoje para os cuidados que os clubes devem ter quando passam mensagens aos adeptos e afirmou que "quem mandou pedras" sobre as arbitragens, "não pode agora esconder as mãos".

Rui Vitória, que falava na antevisão da partida de sábado com o Feirense, relativa à 24.ª jornada da I Liga portuguesa, foi questionado sobre o clima de suspeição que afeta o futebol nacional, frisando que "não se pode estar constantemente a falar de arbitragens".

"Só vou falar de arbitragem porque me estão a perguntar. Quem mandou as pedras, não esconda as mãos agora. Raramente falo de arbitragem e quando falei foi mais num sentido elogioso. Não podemos falar constantemente de arbitragem. Eu tenho as minhas mãos aqui em cima e estou à vontade. As pessoas sabem o que estão a fazer e sabem a responsabilidade que têm", referiu, em conferência de imprensa.