Actualidade

O treinador do Benfica afirmou hoje que a visita ao Feirense "é mais uma das 11 batalhas que faltam" aos 'encarnados' na I Liga portuguesa de futebol e admitiu que o avançado brasileiro Jonas continua em dúvida.

"Isto é para correr, lutar e jogar mais do que o adversário. Vamos ter um adversário difícil. Contra nós, as equipas têm jogado mais baixo no campo, porque nós as obrigamos. Prevejo um jogo difícil, contra uma equipa à procura do nosso erro, uma equipa atrevida, que vai querer causar mossa. É mais uma batalha, das 11 que faltam", referiu Rui Vitória, em conferência de imprensa.

O técnico deixou mesmo elogios à formação adversária, considerando que se "soube organizar" após a saída de José Mota, rendido por Nuno Manta Santos no comando técnico.