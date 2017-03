Actualidade

A candidata presidencial da extrema-direita francesa Marine Le Pen recusou-se hoje a cumprir uma convocatória judicial para se apresentar perante os magistrados, no âmbito de uma investigação relacionada com uso indevido de dinheiros atribuídos pelo Parlamento Europeu.

De acordo com o advogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, a candidata da extrema-direita - em boa posição nas sondagens para as eleições presidenciais em França, em abril e maio - escreveu aos magistrados que investigam o caso a dizer que apenas falará com eles após a votação.

Na semana passada, Le Pen valeu-se da sua imunidade como eurodeputada para não estar presente num interrogatório sobre a atribuição de empregos fictícios com dinheiros do Parlamento Europeu.