Actualidade

O primeiro-ministro António Costa aproveitou hoje a sua deslocação a Celorico de Basto para homenagear a "forma exemplar" como o Presidente da República, com origens familiares naquele concelho, tem exercido as suas funções.

"Eu queria nesta ocasião prestar uma homenagem à forma como o Presidente da República tem exercido as suas funções", afirmou o primeiro-ministro.

Discursando no auditório da biblioteca municipal, que tem como patrono o "Professor Marcelo Rebelo de Sousa, e onde o atual chefe do Estado iniciou a sua campanha para as eleições presidenciais, António Costa recordou que falta apenas uma semana para se celebrar o primeiro aniversário da tomada de posse do atual Presidente da República.