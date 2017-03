Actualidade

O presidente do PS, Carlos César, foi hoje eleito vice-presidente da Internacional Socialista (IS), durante o congresso desta organização, que termina no sábado, em Cartagena, na Colômbia.

Numa nota à comunicação social, o PS refere que Carlos César será o quinto português a integrar o "Presidium" da IS como vice-presidente, depois de Mário Soares, António Guterres, José Sócrates e António José Seguro.

António Guterres, atual secretário-geral das Nações Unidas e antigo primeiro-ministro de Portugal, liderou a Internacional Socialista entre 1999 e 2003.