Actualidade

O Presidente da República louvou hoje a coragem e disponibilidade de José Manuel Constantino para abraçar um novo mandato na presidência do Comité Olímpico de Portugal e enalteceu a sua visão a médio prazo para o desporto.

"Foi muito reconfortante ouvir as suas palavras. São as palavras de um líder que sabe exatamente quais são as metas, os objetivos da sua atividade. Conhece as dificuldades. O grau de exigência é crescente. Aquilo que há décadas parecia mais simples, é hoje muito mais complexo. Em cada concretização de Jogos Olímpicos essa dificuldade aumenta, ao mesmo tempo que aumentam as expectativas dirigidas àqueles que nos representam. E, por isso, queria louvar a vossa coragem, porque é preciso ter coragem para, terminado um mandato, avançar para um novo mandato, sabendo que vai ser mais difícil que o anterior", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

No seu discurso, na tomada de posse dos órgãos sociais da entidade olímpica, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o Presidente da República elogiou a disponibilidade de José Manuel Constantino para liderar o COP em mais um ciclo olímpico.