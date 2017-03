Actualidade

O avançado português Cristiano Ronaldo ficou hoje fora da lista de convocados do Real Madrid e vai falhar sábado a deslocação dos 'merengues' ao terreno do Eibar, da 26.ª jornada do campeonato espanhol de futebol.

Durante a manhã de hoje, o internacional luso treinou sozinho, devido a dores musculares, e não recuperou a tempo para poder defrontar o sétimo classificado da prova.

Ronaldo junta-se ao galês Bale e avançado Morata, ambos castigados, e ao defesa francês Varane e ao seu compatriota Fábio Coentrão, lesionados, na lista de ausentes do Real Madrid.