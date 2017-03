Actualidade

A Altri registou um resultado líquido de 76,9 milhões de euros em 2016, uma descida de 34,6% face ao lucro de 118 milhões de euros obtido em 2015, revelou hoje a fabricante de pasta e papel.

"Os resultados da Altri foram afetados sobretudo pela contínua descida dos preços de pasta papeleira do tipo BHKP, ainda que, no quarto trimestre, se tenha verificado alguma recuperação. O preço médio de mercado da pasta BEKP em 2016 foi de 628,2 euros por tonelada, o que corresponde a uma descida de 11,1% face ao preço médio registado em 2015", realçou a Altri no comunicado que enviou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar desta descida do preço da pasta, as receitas totais da Altri atingiram 612,5 milhões de euros, valor que corresponde a um decréscimo de cerca de 8% face a 2015, "em virtude da maior capacidade de produção demonstrada pela empresa em 2016, tendo ultrapassado 1,031 milhões de toneladas produzidas, das quais 104,7 mil de pasta solúvel", referiu a empresa.