Actualidade

Os bilhetes para o particular entre as seleções de futebol de Portugal e Suécia, que será disputado no Funchal, a 28 de março, esgotaram no primeiro dia, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os bilhetes foram colocados à venda de forma exclusiva nas bilheteiras do Estádio do Marítimo durante o dia de hoje.

Metade da receita do jogo reverte para os bombeiros da região autónoma da Madeira, sendo a outra metade distribuída pelo Marítimo e pela Associação de Futebol da Madeira.