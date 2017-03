Actualidade

O guarda-redes Ederson defendeu hoje, em declarações à BTV, que a chamada à seleção do Brasil, para a dupla jornada de qualificação para o Mundial2018 de futebol, é uma consequência do seu trabalho no Benfica.

"Não sabia o horário e um amigo mandou-me mensagem a dar os parabéns e eu acabei por ver. Fiquei muito emocionado. Estamos felizes porque o trabalho está a ser reconhecido", começou por dizer o jovem brasileiro à BTV.

Ederson assumiu que o facto de fazer parte da lista de eleitos do selecionador Tite é uma consequência das exibições que tem feito na baliza 'encarnada'.