Actualidade

O Governo alemão considerou "aberrantes" as acusações de espionagem formuladas pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a um jornalista germano-turco encarcerado na Turquia, qualificado de separatista curdo e de agente de Berlim.

"É aberrante", considerou o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, em comunicado, lapidar, emitido hoje à noite.

Antes, durante um discurso feito hoje, Erdogan já tinha descrito Deniz Yucel, correspondente na Turquia do jornal alemão Die Welt, detido na terça-feira por "propaganda terrorista", como "representante do PKK", sigla do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, uma organização que os dirigentes de Ancara classificam como "terrorista", e "agente alemão".