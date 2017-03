Actualidade

Portugal sofreu hoje uma pesada derrota perante a Dinamarca, por 6-0, na segunda jornada da Algarve Cup de futebol feminino, enquanto o detentor Canadá voltou a vencer e assegurou o primeiro lugar do Grupo 1.

No Parchal, Lagoa, Stine Larsen, com dois golos (01 e 32 minutos) e duas assistências, foi a figura do encontro, com Line Jansen (09), Sanne Troelsgaard (25 e 68) e Katrine Veje (58) a marcarem os restantes tentos das nórdicas, num encontro em que a seleção lusa cometeu vários erros defensivos.

Com este resultado, e depois do desaire com a Rússia na estreia (1-0), Portugal não tem qualquer ponto somado, nem golos marcados, e já não pode sair do último lugar do agrupamento.