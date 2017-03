Actualidade

O Moreirense e o Boavista empataram hoje a zero, no encontro inaugural da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Moreira de Cónegos.

A formação da casa somou o sexto jogo consecutivo sem ganhar, precisamente depois da vitória na Taça da Liga, enquanto os 'axadrezados' pontuaram fora pelo sétimo jogo seguido, após o 1-2 em Paços de Ferreira, a 05 de dezembro.

Na tabela, o Boavista manteve-se no nono lugar, com 30 pontos, os mesmos do Vitória de Setúbal (oitavo colocado), e o Moreirense continua em 16.º, com 20, em igualdade com o Estoril-Praia (15.º).