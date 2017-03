Autárquicas

O ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo é o candidato do partido à Câmara do Porto, disse hoje à agência Lusa uma fonte dos bloquistas.

João Teixeira Lopes, que já foi candidato à Câmara do Porto em 2009, vai ser o primeiro nome da lista para a assembleia municipal, acrescentou a mesma fonte.

Nas eleições do próximo outono, Semedo vai defrontar o atual presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, o candidato do PSD, Álvaro Almeida, e a candidata da CDU, Ilda Figueiredo.