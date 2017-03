Actualidade

O defesa direito guineense Mama Baldé renovou contrato com o Sporting até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, anunciou o clube 'leonino' no seu sítio oficial.

Mama Baldé, de 21 anos, cumpriu na presente temporada 16 jogos na II Liga, ao serviço do Sporting B.

Após 29 jornadas, a equipa secundária dos 'leões' segue no 21.ª e penúltimo lugar da II Liga.