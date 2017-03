Actualidade

Lisboa, 03 mar (Lisboa) - Pedro Madeira Rodrigues disse hoje que o treinador Juande Ramos será um trunfo a seu favor nas eleições do Sporting, acusando o atual técnico dos 'leões', Jorge Jesus, de não ter a "cultura do clube nem apostar nos jovens".

"O treinador joga a meu favor e com Jorge jesus já vimos que não vamos a lado nenhum. Não aposta nos jovens, não tem a cultura do Sporting e provoca os adversários quando estamos por cima", afirmou, acrescentando: "Juande Ramos tem a capacidade para ganhar finais, experiência em competições europeias e vem com uma vontade enorme de pôr o Sporting a ser campeão".

À chegada ao jantar de campanha, que decorreu no restaurante a 'Casa do Leão', junto às muralhas do Castelo de São Jorge, em Lisboa, o candidato da lista A sublinhou a importância de "trazer um técnico com garra", lembrando, por outro lado, que "mais do que um treinador, os sócios vão escolher um presidente, uma equipa e um projeto".