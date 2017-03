Actualidade

O presidente do Sporting e candidato à direção do clube prometeu sexta-feira iniciar um ciclo positivo de conquista de títulos nacionais nos próximos quatro anos, num discurso que se centrou em agradecimentos a diversos setores 'leoninos'.

Perante as cerca de 700 pessoas presentes na Estufa-Fria, em Lisboa, o líder da Lista B dirigiu as primeiras palavras de gratidão à família, passando depois, um a um, aos diversos departamentos e modalidades que compõem o Sporting.

Num discurso de sensivelmente uma hora, Bruno de Carvalho recordou todo o percurso que percorreu desde as primeiras eleições, em 2011, onde foi derrotado por Godinho Lopes, passando depois para as de 2013, aquelas que venceu e que o conduziram até hoje à presidência do Sporting.