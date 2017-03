Actualidade

Uma massiva operação contra o tráfico de animais selvagens e madeira, realizada durante três semanas em 43 países, resultou na apreensão de produtos ilícitos avaliados em 5,1 milhões de dólares (4,8 milhões de euros), anunciou a Interpol.

Os resultados da operação, com o nome de código "Thunderbird", levada a cabo por polícias e alfândegas com a participação de agências de proteção do ambiente, das florestas e dos animais selvagens, foram apresentados na sexta-feira, 03, Dia Internacional da Vida Selvagem.

Realizada entre 30 de janeiro e 19 de fevereiro, a operação de grande escala resultou, até ao momento, na abertura de 370 investigações, as quais levaram à prisão de 89 pessoas.