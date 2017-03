Actualidade

O presidente da câmara de Miranda do Douro defendeu que o prolongamento do IC5 até Espanha, com ligação a Zamora, aproximará o Douro Superior do centro da Europa através da rede ferroviária espanhola de alta velocidade.

Para o provar, o autarca levou a cabo uma viagem em que tomou o pequeno-almoço em Miranda do Douro, apanhou o comboio de alta velocidade em Zamora, passou por Madrid, almoçou em Barcelona e jantou de novo na sua terra natal, viajando sempre na rede de Alta Velocidade Espanhola (AVE).

"Esta proximidade com o centro da Península Ibérica, através da linha da rede AVE, dá-nos um potencial promocional do nosso turismo e da nossa economia, através de uma porta de entrada na Europa que é Miranda do Douro", frisou o autarca do município que fica atualmente a cerca de uma hora de Zamora.