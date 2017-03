Actualidade

Pyongyang advertiu hoje que os Estados Unidos vão "pagar caro" se voltarem a incluir a Coreia do Norte na lista dos países patrocinadores do terrorismo na sequência do assassínio do meio-irmão do líder norte-coreano, no mês passado.

"Os Estados Unidos vão perceber quão caro vão ter de pagar pelas suas acusações infundadas contra a digna" Coreia do Norte no caso de voltarem a incluir o país na lista negra do terrorismo, advertiu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano citado pela agência oficial KCNA.

O assassínio de Kim Jong-nam, em 13 de fevereiro, no aeroporto de Kuala Lumpur, desencadeou uma série de apelos, incluindo de deputados norte-americanos, para que a Coreia do Norte seja reintegrada na lista de países que patrocinam o terrorismo e Seul anunciou que iria apresentar um pedido formal para o efeito.