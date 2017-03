Actualidade

Pelo menos oito civis, incluindo quatro crianças, foram mortos na sequência de um ataque ocorrido na província de Farah, no oeste do Afeganistão, informaram hoje as autoridades.

Há, contudo, divergências relativamente ao tipo de ataque. Mohammad Naser Mehri, porta-voz do governador provincial, afirmou hoje que o incidente teve lugar na sequência da explosão de uma bomba colocada na berma de uma estrada, enquanto familiares das vítimas dizem que foram atingidos por um ataque aéreo.

O general Dawlat Warizi, porta-voz do Ministério da Defesa, disse à agência noticiosa Associated Press (AP) estar em curso uma investigação às causas do incidente.