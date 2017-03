Actualidade

O tempo vai melhorar gradualmente a partir de segunda-feira e as temperaturas vão subir, prevendo-se que quarta-feira seja o dia mais quente da próxima semana, depois da queda de chuva e neve registada nos últimos dias, segundo o IPMA.

Em declarações à Lusa, o meteorologia Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), antecipou "uma melhoria gradual" do tempo a partir de segunda-feira à tarde, com a chuva no litoral e centro a ser substituída pelo bom tempo ao longo de toda a próxima semana.

"Gradualmente, haverá subida das temperaturas, que deverão situar-se entre os 20 e 25 graus na próxima semana em todo o território, devendo quarta-feira ser o dia mais quente", afirmou Bruno café.