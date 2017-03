Actualidade

Cerca de 400 sócios aguardavam hoje a abertura das urnas para as eleições no Sporting, com Bruno de Carvalho à procura da reeleição frente a Pedro Madeira Rodrigues.

Apesar da manhã fria e chuvosa, os sócios marcaram forte presença no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e aguardavam em fila pela abertura das urnas, que ocorreu poucos minutos depois das 09:00, num ambiente de tranquilidade.

A votação vai decorrer até às 19:00, e os resultados deverão ser conhecidos até às 22:00, depois de também serem contabilizados os votos por correspondência.