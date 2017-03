Actualidade

O Governo Regional dos Açores quer iniciar este ano um registo de doenças raras, uma "necessidade premente" para o avanço da investigação científica e para a partilha de informação entre serviços, foi hoje anunciado.

"É algo que também está definido no Plano Regional de Saúde, portanto, penso que temos condições para o fazer e avançar com esse registo", afirmou, em declarações à agência Lusa, a diretora regional da Saúde, Tânia Cortez, que participa hoje, no hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, num seminário sobre doenças raras, que tem como tema a investigação.

De acordo com dados da Secretaria Regional da Saúde, a doença rara com maior prevalência na Região Autónoma dos Açores é a doença de Machado-Joseph, que atinge a mais elevada prevalência a nível mundial, com um em cada 2.492 açorianos afetados.