O Sporting vai defrontar os russos do Ugra Yugorsk, detentores do título, nas meias-finais da UEFA Futsal Cup, determinou o sorteio hoje realizado em Almaty, no Cazaquistão, o palco da 'final four'.

A formação 'leonina' disputa a primeira meia-final, às 13:00 (hora em Lisboa), do dia 28 de abril, sendo que, pelas 15:30, medem forças os espanhóis do Inter Movistar, de Ricardinho, e os anfitriões do Kairat Almaty.

A final da edição 2016/2017 da UEFA Futsal Cup realiza-se a 30 de abril, pelas 14:30, duas horas e meia após o encontro de atribuição do terceiro lugar.