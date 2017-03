Actualidade

O cabeça-de-lista do MPLA às eleições gerais angolanas de agosto, general João Lourenço, prometeu hoje baixar o custo das obras públicas e admitiu que os altos preços do petróleo dos últimos anos criaram "maus hábitos" no país.

A posição foi assumida pelo candidato e vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) no primeiro ato de massas da pré-campanha eleitoral em Luanda, realizado no município do Cazenga, reunindo milhares de apoiantes.

"O executivo do MPLA que sair das eleições de agosto vai tomar medidas no sentido de baixar os preços das infraestruturas, de baixar o preço das empreitadas", avisou João Lourenço.